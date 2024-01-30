نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم منتخب المغرب استعداداته لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء في الدور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة المغرب أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد منتخب المغرب إلى هذا الدور بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب مجموعته، بينما صعدت جنوب إفريقيا إلى هذا الدور بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتها برصيد 4 نقاط.

وسوف يتم نقل مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتولى المعلق جواد بدة مهمة التعليق على أحداث مباراة المغرب أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس.