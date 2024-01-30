نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة مالي ضد بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب مالي الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مواجهة من العيار الثقيل، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة مالي ضد بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مالي، مع نظيره منتخب بوركينا فاسو؛ مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب " أمادو جون كوليبالي" بدولة كوت ديفوار.

وكان منتخب مالي نجح في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب احتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم إفريقيا برصيد 5 نقاط، بينما تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى هذا الدور، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مالي ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة مالي ضد بوركينا فاسو عبر قناة " bein sports MAX 1".

معلق مباراة مالي ضد بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت عن تولي المعلق المميز نوفل باشي، للتعليق على مباراة مالي ضد بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء.