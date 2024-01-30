نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مبارتان فقط اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر يناير الجاري في بطولة كأس آسيا، حيث يواجه منتخب أوزبكستان نظيره منتخب تايلاند ويلتقي منتخب السعودية مع كوريا الجنوبية.

ويستضيف ملعب "الجنوب"، مواجهة أوزبكستان وتايلاند اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس آسيا.

ويحتضن استاد "المدينة التعليمية"، مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها، كما تذاع أيضًا على قنوات الكأس وSSC السعودية وأبوظبي الرياضية والرابعة العراقية.