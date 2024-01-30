تشكيل منتخب السعودية المتوقع ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب "المدينة التعليمية"، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا.

موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس آسيا

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبد الحميد، سامي النجعي، عبد الإله المالكي، محم كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا

تنقل مباراة منتخب السعودية ضد منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN ASIAN CUP 1HD، كما تنقل أيضًا على قنوات SSC السعودية، والكأس وأبوظبي الرياضية والرابعة العراقية.