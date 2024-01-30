نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتزايد عمليات البحث في الساعات الأخيرة، عبر محرك البحث "جوجل" من قِبل عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان من أجل معرفة القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 11 نوفمبر المقبل.

وتمكنت 4 منتخبات حتى الآن من التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا وهم قطر، أستراليا، طاجيكستان، الأردن.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا؟

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقوم إدارة شبكة قنوات SSC السعودية أيضًا بنقل وإذاعة هذه المباريات.

قناة beIN ASIAN CUP 1HD على النايل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.