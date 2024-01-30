انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل: النصر يفرض عقوبة قاسية وسرية على كريستيانو بعد الأحداث في الصين... تفاصيل صادمة تخطف الأنفاس! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي النصر والشركة المنظمة للمعسكر الخارجي، تأجيل مباراتي الفريق في الصين بسبب عدم قدرة، البرتغالي كريستيانو رونالدو على المشاركة، بعد تعرضه للإصابة.

وأضاف النصر في بيان رسمي نشره عبر حسابه، أنه تم الاتفاق مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة، في أقرب وقت ممكن في الصين.

وتابع البيان أن نادي النصر، أظهر التزامه غير المشروط بالمشاركة في هذه البطولة، وسافر بفريقه الكامل بما في ذلك كريستيانو رونالدو، للمشاركة في هذه الجولة.

ومن المقرر أن تعود بعثة النصر إلى الرياض، بعد تأجيل مباراتي الفريق في الصين بسبب إصابة قائد الفريق، رونالدو.