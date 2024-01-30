انت الأن تتابع خبر جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الثلاثاء 30 يناير.. يالا نشجع منتخب المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق ومتابعي كرة القدم في مصر والعالم العربي في القارة السمراء أنتم اليوم الثلاثاء الموافق 30يناير 2024 على موعد مع عدد من المواجهات القوية في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.. ويالا نشجع منتخب المغرب.

ويشهد اليوم الثلاثاء الموافق 30يناير 2024 مواجهات من العيار الثقيل وأبرزها مواجهة منتخب المغرب في إطار منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

وفي جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الثلاثاء الموافق 30يناير 2024 والقنوات الناقلة مايلي:

مالي وبوركينا فاسو

يكون موعد مباراة مالي وبوركينا فاسو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة مالي وبوركينا فاسو في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق نوفل باشي.

المغرب وجنوب إفريقيا