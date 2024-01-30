انت الأن تتابع خبر موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة.. شجع أسود الأطلسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم العربية والأفريقية في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 على موعد مع سهرة كورية من العيار الثقيل حيث ننشر لكم موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

ويستضيف ملعب لاورينت بوكو في كوت ديفوار الدولة المنظمة للبطولة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

يكون موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وبعدما تعرفنا على موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية يأتي الدور على القنوات الناقلة للمباراة المعلق.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا

تنقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق جواد بدة.. إضافة إلى القنوات التالية:

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

Sport TV2 Portugal

Ziggo Sport Select HD

Sportdigital

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 2 Max

TV8.5 Turkey

V sport 1 HD Norge

beIN Sports Connect

وبذلك نكون قد تعرفنا على موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية ومجموعة كبيرة من القنوات الناقلة للمباراة من أجل متابعة الحدث الكروي الهام ودعم أسود الأطلسي في المواجهة القوية أمام منتخب الأولاد.