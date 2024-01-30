نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول طلب رسمي من وزير الشباب والرياضة لاتحاد الكرة بعد وداع مصر الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خرج أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتصريحات نارية، يكشف فيها موقف اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة مصر من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 7-8 بركلات الترجيح.

وودع منتخبنا الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو بنتيجة 7-8، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال "صبحي" في تصريحات إذاعية عبر راديو أون سبورت إف إم: "طلبنا من اتحاد الكرة أن يخبرنا بكل التفاصيل الخاصة بخروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية والأسباب التي أدت لذلك، ولا بد من مراجعة الجزء القانوني والمبررات الفنية، وطلبنا أيضا تقرير فني عما حدث في كوت ديفوار".

وكان منتخب مصر صعد إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية بشق الأنفس بعدما حصل على وصافة ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، وذلك عقب تعادله المثير أمام منتخب كاب فيري في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وبدأ الفراعنة مشوارههم في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل أمام موزمبيق 2-2، ثم غانا 2-2، الرأس الأخضر 1-1، قبل أن يتلقوا الخسارة من الكونغو الديمقراطية بدور الستة عشر.

