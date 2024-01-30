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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عدد كبير من جمهور كرة القدم العربية والعالمية، عن معلق أحداث المواجهة النارية التي ستجمع بين أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، في الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي.



ونوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور الآتية، موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



موعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي



يستضيف فريق أستون فيلا نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من شهر يناير الجاري، على أرضية ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ويتواجد فريق أستون فيلا في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 43 نقطة، حيث لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 13 لقاء، وخسر 4 مواجهات، وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبو الفريق 43 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفا.



بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر برصيد 29 نقطة حصدها من الفوز في تسعة مبارايات وتعادلين وخسر 10 مبارايات، وسجل لاعبو الفريق 41 هدف واستقبلت شباكهم 32 هدفا.



معلق مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي



أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، للمعلق الرياضي "عامر الخوذيري".



القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي



تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الحالي، بالتحديد عبر فضائية beIN SPORTS HD1.

