نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الركراكي بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب المتوقع أمام جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على تشكيلة أسود الأطلس أمام جنوب إفريقيا مساء اليوم الثلاثاء في الدور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية.



وتنطلق صافرة بداية مباراة المغرب أمام جنوب إفريقيا مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



وصعدت المغرب إلى هذا الدور بعد احتلالها صدارة جدول ترتيب مجموعتها، فيما صعدت جنوب إفريقيا بعد احتلالها المركز الثاني برصيد 4 نقاط.



ويتوقع أن يدخل وليد الركراكي مدرب المغرب هذه المباراة بتشكيلة مكونة من الأسماء التالية:-



حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: يحيى عطية الله - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الزلزولي - يوسف النصيري - أمين عدلي

