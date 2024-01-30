عاجل.. وزير الشباب والرياضة يفجر مفاجأة بشأن كارلوس كيروش مع منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

فجر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن كواليس رحيل المدرب كارلوس كيروش عن تدريب الفراعنة بعد النتائج السلبية التي لحقت بالمنتخب وفشل التأهل لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وزير الشباب والرياضة يفجر مفاجأة بشأن كارلوس كيروش مع منتخب مصر

وقال " أشرف صبحي" في تصريحات إذاعية، عبر برنامج "مع شوبير"، المذاع عبر "راديو "أون سبورت أف أم":" "الكورة أصبحت مزاج عام، وتحظى باهتمام عام، في الكرة لا توجد أمور مستقرة بشكل كبير، وهو أمر معروف"

وأضاف: "نصحنا كوزارة الرياضة، اتحاد كرة أن يكمل البرتغالي كارلوس كيروش مشواره مع منتخب مصر، لكن لم يحدث ذلك".

ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر فشل في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو بنتيجة 7-8، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.