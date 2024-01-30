نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف مفاجأة مدوية عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل ادارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، العمل على صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط الهجوم.

وتشهد تلك الصفقة العديد من الجولات الساخنة في المفاوضات بين الطرفين خلال المواسم السابقة والتي دائما تحمل مفاجأت غير متوقعة.

- تيباس يتحدث عن صفقة ميابي

وتحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن مفاجأة كبرى لجماهير وعاشقي ريال مدريد، عن اقتراب وزيادة نسبة انتقال نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد هذا الموسم.

وأكد في تصريحات نشرها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو: " الاحتمال الآن يزيد عن 50٪ أن يوقع مبابي لريال مدريد هذا الموسم".

وأختتم: "هذا ليس إلا رأي ووجهة نظر شخصية، الأمر يعتمد على ريال مدريد، هم من سيقررون".

على جانب آخر، يحاول مسؤولو ريال مدريد تدعيم خط دفاع الميرنجي خلال الفترة الحالية بسبب الإصابات المتعددة التي تنال من نجوم الفريق.