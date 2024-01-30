نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انتقال كريم بنزيما لمنافس اتحاد جدة؟ صحيفة فرنسية تكشف مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير نادي اتحاد جدة السعودي، مصير النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، بعد عدم استقرار وضع اللاعب وسفره الأخير، بجانب تراجع مستواه الفني الذي يعبر عن رغبته في الرحيل.

وربطت العديد من الصحف العالمية اسم المهاجم الفرنسي مؤخرا، بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، والعودة من جديد إلى منافسات قارة أوروبا.

- رحيل بنزيما عن اتحاد جده

وكما نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الجميع منشغل بوضع ومصير كريم بنزيما في المملكة العربية السعودية، قبل العودة من جديد لخوض منافسات بطولة الدوري.

وأشارت، توجد مفاوضات في الوقت الحالي لإبعاد كريم بنزيما عن اتحاد جدة وانتقاله فريق جديد داخل السعودية، ومقره الرياض، دون الكشف اسمه.

ويذكر أن تتواجد 4 أندية من الدوري السعودي للمحترفين في الرياض، وهم النصر، الهلال، الرياض والشباب، فهل سيكون أحدهم وجهة اللاعب القادمة؟.