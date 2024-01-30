نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصيلة صفر.. دوت الخليج الرياضي يرصد إهدار 27 مليون جنيه على منتخبات الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل وعشوائية وعلاقات شخصية تؤخر كرة القدم للنساء في مصر

تشهد كرة القدم النسائية المصرية فشل ذريع في كل الأصعدة، بداية من إدارة المسابقات المحلية والتي ارتفع عددها لـ 7 مسابقات هذا الموسم، دون أي تخطيط أو تجهيز لها أو التنسيق مع الأندية المشاركة في الدوريات (الممتاز والقسم الثاني والقسم الثالث) لكرة القدم النسائية.

ودلالة هذا الفشل والعشوائية في اتخاذ القرارات من قبل إتحاد كرة القدم المصري فيما يخص ملف كرة القدم النسائية تتمثل في خروج جميع منتخبات كرة القدم النسائية بمختلف الأعمار السنية من كافة البطولات التي شاركت بها منتخبات مصر سواء منتخب مصر الأول للسيدات أو منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أو منتخب مصر للناشئات تحت 17 عام.

ويرصد “دوت الخليج الرياضي” في هذا التقرير المفصل نتائج المنتخبات الوطنية لكرة القدم النسائية خلال فترة تولي مجلس إدارة إتحاد كرة القدم المصري الحالي برئاسة جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ونعرض بالتسلسل الزمني البطولات التي شاركت بها المنتخبات الوطنية لكرة القدم النسائية بالنتائج:



• فشل منتخب مصر للناشئات تحت 17 عام في التأهل لتصفيات كأس العالم عام 2022 بعد الهزيمة من منتخب نيجيريا بنتيجة 4-0 ذهابًا و2-0 إيابًا.

•فشل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام في التأهل لكأس العالم 2024 بعد هزيمته من منتخب الكاميرون بنتيجة 4-2 ذهابًا والتعادل الإيجابي 1-1 في الإياب.

•فشل منتخب مصر الأول للسيدات في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2024 بعد هزيمته أمام منتخب السنغال بنتيجة 4-0 ذهابًا والتعادل السلبي في مباراة الإياب

وهذا ليس بجديد على منتخبات مصر لكرة القدم النسائية، ففي فترة تولي أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شئون إتحاد الكرة المصري شهد أيضًا فشل ذريع لكل المنتخبات النسائية المصرية بعد الخروج المخيب للأمال في البطولة العربية للسيدات التي استضافتها مصر عام 2021، كما فشل منتخب مصر الأول للسيدات في التأهل لكأس أمم إفريقيا عام 2022 بعد هزيمته من منتخب تونس.

واتضح كم المصروفات التي يهدرها اتحاد كرة القدم دون أي نتيجة تذكر أو إنجاز واحد خلال تلك الفترة التي تشهد انتكاسة في كافة اصعدة كرة القدم المصرية.

منتخب مصر للسيدات فشل في التأهل لأمم أفريقيا 2024

وتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم 22 مليون و386 ألف و272 جنيه كمصروفات المنتخب الوطني الأول للسيدات فقط عن عام 2022 فقط، إضافة إلى 2 مليون و453 جنيه مصروفات منتخب الناشئات لنفس العام

إضافة إلى صرف 2 مليون و198 و339 جنيه على منتخب مصر الأول للسيدات في عام 2023، و851 ألف و955 جنيه على منتخب مصر للناشئات، أي ما يزيد عن 27 مليون جنيه خلال عامين وفي الأخير المحصلة صفر ولم ينجح أحد المنتخبات في التأهل لأي بطولة دولية.

ويأتي هذا الفشل نتاج للعشوائية التي تدار بها كرة القدم المصرية بشكل عام وكرة القدم النسائية المصرية بشكل خاص، سواء تنظيم فاشل لكافة المسابقات المحلية أو غياب تام للدعم المادي الذي من المفترض أن يقدمه اتحاد الكرة للأندية المشاركة في دوريات الكرة النسائية.

وأخيرًا إدارة المسابقات حسب الأهواء الشخصية والتحكم في مصير الأندية من خلال العلاقات الشخصية، في غياب تام لرؤية المصلحة العامة للمنتخبات الوطنية والنهوض بالكرة النسائية في مصر.