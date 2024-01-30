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أحمد جودة - القاهرة -

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار، من دور الستة عشر.

هل سيتولى تدريب منتخب مصر مدرب وطني؟ رد مفاجئ من وزير الشباب والرياضة

وودع الفراعنة بطولة كأس أمم إفريقيا عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 7-8 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبسؤاله عن هل يتولى تدريب منتخب مصر مدرب وطني، قال "صبحي" في تصريحات إذاعية: "رأيي الشخصي، نحن نمتلك تجربة واحدة مع حسن شحاتة، وقبله الجوهري الذي كان مدربًا استثنائيًا، المدرب المحلي في الفترة الماضية لم يكن يتوافق مع المنتخب، ونحن جربنا ذلك من خلال حسام البدري وإيهاب جلال، المفترض في الفترة الحالية مع وجود لاعبين محترفين بهذا الشكل، لا أعتقد أنه سيكون هناك مدرب وطني".

وواصل: "الرأي العام الذي لا يقتنع بالمدير الفني الحالي لمنتخب مصر، يُحترم، لأنه ما دام يوجد إجماع فهو رأي صحيح، نحن نؤيد هذا، لكن يجب أن نعطي فرصة لسماع مبرر الإدارة الفنية وشكل التعاقد بين الاتحاد والمدرب، ولكن يتم هذا سريعًا".