نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إقالة اتحاد الكرة؟ رد رسمي من وزير الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش الشارع الكروي المصري حالة من الحزن الشديد، عقب توديع منتخبنا الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 7-8 بركلات الترجيح بعدما تعادلا الطرفين بهدف لمثله في شوط المباراة الإضافي والاصلي.

وعلّق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على كواليس الأخيرة بشأن موقف اتحاد الكرة من الإقالة، مؤكدًا بأنه لا يوجد نية بذلك.

صبحي: لا يوجد نية لإقالة اتحاد الكرة

وقال صبحي في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء،:" لا توجد أي نية لإقالة اتحاد الكرة، بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، من دور الستة عشر".

وأشار الوزير إلى أنه يوجد انتخابات جديدة في الربع الأخير من العام الحالي، ولن نتعجل في اتخاذ قرارات سريعة.

وأتم:" اتحاد الكرة في الموسم الماضي والحالي، فرغناه فقط للمنتخبات الوطنية، والاتحاد دوره أن يصل بالمنتخب لأعلى درجة، ونكون نحن خلفه وداعمين له".

