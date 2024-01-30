نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فولهام ضد إيفرتون اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق فولهام مع نظيره ايفرتون، اليوم الثلاثاء 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُقام المباراة بين فريقي فولهام وايفرتون في الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي فولهام وايفرتون عبر قناة بي إن سبورتس 4 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق فولهام في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق ايفرتون في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

يذكر أن فريق ليفربول هو متصدر ترتيب البريميرليج برصيد 48 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولكن بمباراة اقل لمانشستر سيتي.

