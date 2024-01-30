نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لوتون تاون ضد برايتون اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق برايتون، نظيره لوتون تاون، اليوم الثلاثاء 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



تذاع تلك المباراة بين فريقي برايتون ولوتون تاون عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويأتي فريق برايتون في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحل فريق لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.



يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 48 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولكن بمباراة اقل لمانشستر سيتي.



تُقام المباراة بين فريقي برايتون ولوتون تاون في الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

