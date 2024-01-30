نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح محسن خارج التتش رسميا.. ماذا قدم "أغلى صفقة في مصر" مع الأهلي؟ (تقرير رقمي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رسميا، فسخ التعاقد مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، بعد مشوار دام لمدة ست سنوات.

أسباب الرحيل

وفي بيان نشره النادي الأهلي على موقعه الرسمي، أكد أن فسخ التعاقد جاء بناء على طلب صلاح محسن الذي تقدم به قبل عشرة أيام، إضافة إلى الرؤية الفنية للفريق، بعد أن سدد اللاعب القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

رسالة وداع

ومن جانبه، ودع صلاح محسن ناديه برسالة مؤثرة، عبر حسابه على "انستجرام"، قال فيها: "الحمد لله على أصغر النعم، والحمد لله على أكبر النعم، والحمد لله على كل النعم، والحمد لله دائمًا وأبدا، لا أعلم من أين أبدأ، على مدى السنوات الـ 6 الماضية، كان النادي الأهلي الجزء الأكبر من حياتي، انضممت كصبي يبلغ من العمر 19 عامًا، وسأغادر كرجل".

وتابع اللاعب: "لا أستطيع أن أشكر هذا النادي بما فيه الكفاية، على كل ما فعله من أجلي، من الفرص والخبرات والاحتكاكات، لقد كان ذلك جزءًا من النادي الأهلي، مما كان تطورًا كبيرًا لي كإنسان ولاعب، يشرفني أني كنت فردًا من أفراد هذه المنظومة، وأن أمثل كرة قدم بهذا الحجم والقدر".

وأضاف صلاح محسن: "أود أن أشكر جميع اللاعبين والمديرين والرؤساء والجمهور، والموظفين الذين لعبوا دورا كبيرا في وقتي وحياتي بالنادي، سأحتفظ دائمًا بمكانة النادي الأهلي العظيم وجمهوره العريق في قلبي، ولن أنسى أبدًا تأثير قيم النادي على حياتي وشخصيتي، وأتمنى لهم كل التوفيق في الفترة القادمة، ولنا عودة بإذن الله".

وأعلن اللاعب انضمامه للمصري، مختتما رسالته: "أعلن انضمامي إلى النسور، النادي المصري البورسعيدي، بطموح جديد وأحلام وأهداف جديدة تتناسب مع طموح وأهداف النادي المصري وجمهوره، ونسأل من الله التوفيق في الفترة القادمة.. شكرًا".

وبعد رحيله عن قلعة مختار التتش، نستعرض في هذا التقرير أرقام صلاح محسن مع الأهلي.

بداية التعاقد

في يناير 2018، تعاقد مسؤولو النادي الأهلي مع صلاح محسن من صفوف فريق نادي إنبي، بعقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم، في صفقة أحدثت جدلا كبيرا وقتها.

أغلى صفقة في مصر

صفقة انتقال صلاح محسن إلى الأهلي أثارت ضجة كبيرة وقتها، إذ كلفت خزينة نادي القرن 40 مليون جنيه، ليصبح صلاح محسن أغلى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.

مسلسل إعارات

لم ينجح صلاح محسن في فرض نفسه بشكل أساسي في تشكيلة الأهلي مع عدة مدربين، طيلة ستة أعوام قضاها، وأعاره النادي مرتين إلى سموحة وسيراميكا كليوباترا، قبل أن يعود إلى القلعة الحمراء من جديد، لكنه خرج من حسابات مدرب الفريق، مارسيل كولر المدرب، ليطلب الرحيل.

أرقام صلاح محسن مع الأهلي

لعب صلاح محسن 100 مباراة بقميص النادي الأهلي في مختلف المسابقات منذ انضمامه للقلعة الحمراء في 2018 قادما من نادي إنبي، بعدد دقائق وصلت إلى 3258 دقيقة.

وسجل "الجناح الطائر" 18 هدفا، وقدم 6 تمريرات حاسمة مع فريق القلعة الحمراء.

9 بطولات

وخلال 6 أعوام، نجح صلاح محسن في الفوز بـ9 بطولات مع الأهلي ما بين محلية، وأخرى قارية، كالتالي:

كأس مصر.. مرتين

دوري أبطال إفريقيا.. مرتين

الدوري المصري.. 3 مرات

كأس السوبر الإفريقي.. مرة

السوبر المصري.. مرة.