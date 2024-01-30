عاجل.. صخرة الأهلي يتلقى عرضًا للأحتراف الخارجي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عرضًا من نادي قطر القطري للتعاقد مع أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

محمد عبد المنعم يتلقى عرضًا للأحتراف الخارجي

وأرسل النادي القطري عرضًا رسميًا إلى نظيره الأهلي للحصول على خدمات مدافعه محمد عبد المنعم خلال يناير الجاري.

وبلغت قيمة العرض الذي أرسله النادي القطري إلى نظيره الأهلي لضم مدافعه الدولي مبلغ ٣ مليون دولار.

ولم يرد النادي الأهلي على العرض الذي وصل لنظيره القطري، لضم محمد عبد المنعم.

الجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم شارك مع منتخب مصر في جميع المباريات التي خاضها في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي ودعها الفراعنة من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام الكونغو بركلات الترجيح.

