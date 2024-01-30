المباراة الملحمية.. تاريخ مواجهات المغرب وجنوب إفريقيا قبل لقائهما اليوم في كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العربية في كافة أنحاء المعمورة؛ انطلاق صافرة بداية المباراة الملحمية التي ستجمع بين منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره جنوب إفريقيا، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار.

وتقام أحداث المباراة الملحمية بين المنتخبين، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، على أرضية ملعب de San Peٰdro، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تأهل المغرب وجنوب إفريقيا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب المغرب إلى دور ثمن النهائي، بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد ثلاثة نقاط 7 نقاط، حيث حقق الفوز على منتخبي زامبيا وتنزانيا وتعادل أمام الكونغو.

بينما صعد منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الستة عشر، بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

المغرب ضد جنوب إفريقيا.. تاريخ مواجهات المنتخبين قبل لقائهم اليوم في كأس أمم إفريقيا

تُعد مباراة اليوم بين المغرب وجنوب إفريقيا في دور ثمن النهائي، هي التاسعة في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث حقق "البافانا بافانا" الفوز في ثلاثة لقاءات فيما فاز "أسود الأطلس" مرتين، وحضر التعادل بينهما ثلاثة مرات.

زار منتخب المغرب شباك جنوب إفريقيا 10 مرات في المواجهات الثماني السابقة، فيما أحرز لاعبو البافانا بافانا 12 هدفًا في مرمى اسود الأطلس.

وعلى صعيد بطولة كأس أمم إفريقيا، التقى المنتخبان 5 مرات سابقة، حقق منتخب المغرب الفوز في مباراتين، مقابل فوز وحيد لـ أسود الأطلس، وتعادل المنتخبين في مواجهتين.

القناة الناقلة لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

تنقل أحداث مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، لكافة جماهير الوطن العربي وشمال إفريقيا بجودة عالية دون تقطيع.

