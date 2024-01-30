نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل العامري فاروق.. من هو نائب رئيس الأهلي الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من هو نائب رئيس الأهلي الجديد؟ واحدة من الأسئلة التي يحتاج جمهور المارد الأحمر إلى إيجاد اجابتها خاصًة عقب وفاة العامري فاروق الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد صراع طويل مع المرض.

من هو نائب رئيس الأهلي الجديد؟

وبالبحث عن إجابة سؤال من هو نائب رئيس الأهلي الجديد؟ تبين لنا أن القوانين واللوائح تنص على الآتي:-

وتنص المادة 61 من اللائحة على أنه "إذا خلا مكان، أو أكثر في مجلس الإدارة، يتم شغل المكان الخالي بالانتخاب في أول جمعية عمومية عادية، وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة، ويجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمنصب الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أمين الصندوق إذا كان من بين الأماكن الخالية، متى توفرت فيه الشروط المقررة، وبشرط تقديم استقالته قبل توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية التي تشتمل على بند انتخاب المقعد الشاغر، ويجب أن تشتمل الدعوة في هذه الحالة على بند الانتخاب لمقعد من تقدم بالترشح".

وينص قانون الرياضة على أنه تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية، أي أنه يمكن عقد جمعية عمومية عادية في أي وقت خلال 4 أشهر بعد تاريخ 30-6.

كما أن الراحل العامري فاروق لم يكن يشغل منصب نائب رئيس القلعة الحمراء فحسب بل كان يشغل أيضًا منصب رئيس المكتب التنفيذي بالنادي الأهلي، وتنص اللائحة على أنه في حال غياب رئيس المكتب التنفيذي تكون الرئاسة لأمين الصندوق وفي حال غيابه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنًا.