نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الانجليزية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نظيره نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي " البريميرليج" موسم 2023-2024.



متي موعد مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي؟



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره نادي نوتنجهام فورست مساء اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في الجولة 22 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.



يستضيف ملعب سيتي غراوند المباراة المرتقبة بين نادي آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي الممتاز.



تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي.؟



تذاع أحداث مباراة نادي آرسنال ضد نظيره نوتنجهام فورست عبر قناة بي ان سبورتس 2 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " في الشرق الأوسط.



تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4



موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي؟



يحتل نادي آرسنال المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بينما يأتي نادي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2024.

