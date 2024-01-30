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أحمد جودة - القاهرة - في مباراته المقبلة أمام طاجسكتان في ربع نهائي كأس آسيا، يفتقد منتخب الأردن جهود نجمه نزار الرشدان، الذي تعرض للإيقاف بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين. البطاقة الأولى حصل عليها في مباراة ماليزيا في دور المجموعات، بينما جاءت البطاقة الثانية في مباراة العراق في ثمن النهائي.

ضربة موجعة لمنتخب الاردن قبل مباراة طاجسكتان

رغم غياب الرشدان، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة العراق بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، يسعى المدرب الحسين عموتة لإيجاد بديل مناسب، حيث يمكن أن يتم اللجوء إلى إبراهيم سعادة أو فادي عوض.

منتخب النشامى يعيش حالة من التفاؤل بعد الفوز الصعب على العراق، وهو في أوج أدائه الفني والمعنوي، ويتطلع اللاعبون والجهاز الفني إلى بلوغ نصف نهائي البطولة.