نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة السعودي يثني على ملعب الهلال الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على ملعب "المملكة أرينا" الذي تم افتتاحه مساء الاثنين الماضي، بمباراة جمعت فريق الهلال وإنتر ميامي الأمريكي.

وزير الرياضة السعودي يثني على ملعب الهلال الجديد

حقق الهلال فوزًا مثيرًا على إنتر ميامي بنتيجة 4-3 في مباراته الأولى على ملعبه الجديد "المملكة أرينا"، ضمن فعاليات كأس موسم الرياض 2024.

ونشر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل صورًا على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أثناء تواجده في الملعب لمتابعة مباراة الهلال وإنتر ميامي.

وأشاد الفيصل بالمملكة أرينا باعتبارها منشأة رياضية متميزة وعصرية، مُثنيًا على جهود تركي آل الشيخ في إنجاز هذا المشروع، كما قدّم الشكر له على تنظيم بطولة كأس موسم الرياض، معبرًا عن أمنياته بحفظ الله لقادة المملكة الذين كانوا سببًا في توفير كل مقومات النجاح.

ومن المقرر أن يخوض فريق النصر مواجهة مع إنتر ميامي في كأس موسم الرياض يوم الخميس المقبل، بينما ستختتم البطولة بمواجهة سعودية بين النصر والهلال يوم 8 من الشهر المقبل