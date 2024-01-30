نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبر عن مواجهة إيران: الدفاع هو الأساس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أما الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب سوريا، فوصف المواجهة ضد إيران بـ "الصعبة أمام أحد أقوى المنتخبات في آسيا. لكننا متفائلون ومتحمسون ولدينا طموح كبير".

كوبر عن مواجهة إيران: الدفاع هو الأساس

وفي سؤال عن التكتيك الذي سيتبعه لمواجهة هجوم إيران القوي، قال: "الدفاع هو الأساس، نحاول تحاشي تلقي الأهداف. ندخل المباراة بتركيز عال وأريد تهنئة لاعبي فريقي على الجهود والتضحيات التي بذلوها في المباريات السابقة".

وأمضى: "هؤلاء يقاتلون من أجل إسعاد الشعب السوري وسط الظروف الصعبة التي يعيشها، آمل أن يكون الحظ حليفنا.. فكرة القدم مليئة بالمفاجآت، كل شيء ممكن".

وتشكل إيران عقدة لسوريا، حيث فشلت الأخيرة في تحقيق الفوز على منافستها منذ تصفيات مونديال 1974.