نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا 2023.. البحرين تتحدى اليابان في ثمن النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب البحرين لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الياباني غدا الأربعاء في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

البحرين تتحدى اليابان في ثمن النهائي

وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي، اليوم الثلاثاء، الضوء على مجموعة من الحقائق والأرقام الخاصة بالمواجهة التي تجرى على ملعب (الثمامة).

وأشار موقع الاتحاد الآسيوي إلى أن منتخب اليابان، فاز بـ5 من آخر 7 مباريات دولية ضد البحرين بما في ذلك الفوز 2-0 في آخر لقاء جمع بينهما في مارس/آذار 2010.

كما أنه تفوق 4-3 في الوقت الإضافي في مواجهة المنتخبين السابقة الوحيدة في كأس أمم آسيا، وذلك في قبل نهائي نسخة عام 2004 في الصين.

وأوضح الموقع أن 3 من 4 مباريات للبحرين في الأدوار الإقصائية لكأس آسيا اتجهت إلى الوقت الإضافي، حيث خسر "الأحمر" 3 من مبارياته بمرحلة خروج المغلوب، بينما تفوق بفارق ركلات الترجيح 4-3 عندما واجه أوزبكستان بدور الثمانية لنسخة 2004 التي أنهاها بالمركز الرابع.

وأضاف الاتحاد الآسيوي أن هذه هي المرة التاسعة التي يتخطى فيها منتخب اليابان دور المجموعات في كأس آسيا، حيث تعرض الفريق للخسارة مرتين فقط عندما كان يخوض المباراة الأولى بالأدوار الإقصائية، وذلك أمام الكويت 0-2 في نسخة 1996، وبفارق ركلات الترجيح ضد الإمارات في 2015.

يذكر أن الفائز من مباراة اليابان، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 4 ألقاب، والبحرين، سوف يلتقي في دور الثمانية يوم 3 فبراير/شباط المقبل على ملعب (المدينة التعليمية)، الفائز من مباراة دور الـ16 الأخرى بين منتخبي إيران وسوريا.