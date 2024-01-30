التشكيلة المتوقعة لمباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في الجولة 22 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.



تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي؟



حراسة المرمي: رايا.

خط الدفاع: بن وايت- وليام سالبيا- كيور- غابرييل.

الوسط: مايكل أوديجارد- ديكلان رايس- كاي هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا- خيسوس- مارتنيلي



موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي؟



يحتل نادي آرسنال المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بينما يأتي نادي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2024.

