نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس امم افريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل المواجهة المرتقبة ضد جنوب إفريقيا في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، يعاني المدرب وليد الركراكي من حيرة في اختيار نجوم المغرب المتألقين.

تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس امم افريقيا 2023

قرر الركراكي عودة القائد رومان سايس للتشكيلة بعد غيابه في مباراة زامبيا في ختام دور المجموعات، لكنه لا يزال غير متأكد من التشكيلة الهجومية.

يواجه المدرب تحديًا في اختيار بين عودة يوسف النصيري أو البدء بأيوب الكعبي في خط الهجوم.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن حكيم زياش سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة، لكن من المتوقع أن يشارك لفترة قصيرة فقط، بعد الحصول على تصريح طبي من الجهاز الطبي لمنتخب المغرب.