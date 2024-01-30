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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة اوزبكستان وتايلاند في كأس آسيا والقنوات المفتوحة الناقلة لها

يشهد اليوم مواجهة كروية آسيوية حيث يواجه منتخب أوزبكستان نظيره منتخب تايلاند اليوم الثلاثاء 30 يناير ضمن مباريات دور الـ 16 بكأس أسيا في البطولة المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

موعد مباراة اوزبكستان وتايلاند في كأس آسيا والقنوات المفتوحة الناقلة لها

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مباراة اوزبكستان وتايلاند في كأس أمم آسيا

تأتي مباراة اوزبكستان وتايلاند ضمن مباريات دور الـ 16 بكأس أسيا وتأهل منتخب أوزبكستان الدور الثاني وصيفيًا للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بتعادله مع سوريا سلبيا وفوزه على الهند بثلاثية نظيفة وتعادله مع أستراليا بهدف لكل منهما بينما تأهل منتخب تايلاند وصيفيًا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط حيث فاز على قيرغيزستان بثنائية نظيفة وتعادل سلبيًا مع سلطنة عمان وأيضًا مع السعودية.

موعد مباراة اوزبكستان وتايلاند في كأس أمم آسيا

تنطلق مباراة أوزبكستان وتايلاند في بطولة كأس أمم آسيا في تمام الساعة الواحدة والنصف اليوم الثلاثاء 30-1-2024.

القنوات الناقلة لمباراة اوزبكستان وتايلاند في كأس أمم آسيا

تنقل مجموعة قنوات bein sports مباريات كأس أمم آسيا وتذاع مباراة اوزبكستان وتايلاند عبر قناة beIN ASIAN CUp 1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اوزبكستان وتايلاند في كأس أمم آسيا

- قناة الرابعة العراقية على النايل سات

تردد 10719:.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح خطأ: 5/6.

-قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على عرب سات

التردد:12418

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح خطأ: ⅚

-قناة دبي الرياضية على العرب سات.

تردد القناه: 12226.

الاستقطاب: الافقى.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح خطأ: ¾.

-القنوات الرياضية الإيرانية.

-قناة هيلاسات.

-قناة ديما الرياضية.

قناة إنترست.

مجموعات كأس أمم آسيا

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعمان.