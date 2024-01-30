نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسع وسع فيتوريا وصل مصر.. ما مصير المدير الفني للفراعنة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المدرب البرتغالي على كف عفريت بعد الخروج المُهين من أمم أفريقيا 2023

وصلت بعثة المنتخب المصري، إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم قادمة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بعد أن خيب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة آمال الجماهير المصرية بعد وداع كأس الأمم الأفريقية بضربات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وخسر الفراعنة في ثمن نهائي البطولة أمام الكونغو، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، واللجوء لضربات الترجيح.

وعلق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على وداع الفراعنة لأمم إفريقيا أمام الكونغو، قائلًا: "كرة القدم فيها مواجهات سعيدة وأخرى حزينة، اللاعبون جيدون وقدموا ما عليهم، المسئولية تقع على عاتق المدرب، النتيجة لم تكن كما توقعنا".



بداية المسيرة في 2022

عُين روي فيتوريا لتولي مسؤولية تدريب منتخب مصر في 11 يوليو 2022، خلفًا لمواطنه البرتغالي كارلوس كيروش.

وقاد كيروش الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 وخسره بضربات الترجيح أمام السنغال.

أرقام فيتوريا مع مصر



على المستوى الرقمي، قاد فيتوريا منتخب مصر في 18 مباراة، فاز في 12 بينما تعادل في 5 بينهما 4 مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية.

وخسر مباراة وحيدة أمام تونس، في مباراة ودية جمعت المنتخبين.

سجل منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا 40 هدفًا واستقبل مرماه 13 هدفًا بينهما 7 أهداف في آخر 4 مباريات.



مصير فيتوريا.. هل سيرحل عن تدريب الفراعنة؟

لم يعلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على مصير روي فيتوريا في قيادة الفراعنة حتى الآن، ولكن صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "نمتلك تجربة واحدة مع حسن شحاتة، وقبله الجوهري الذي كان مدربًا استثنائيًا، المدرب المحلي في الفترة الماضية لم يكن يتوافق مع المنتخب، ونحن جربنا ذلك من خلال حسام البدري وإيهاب جلال، المفترض في الفترة الحالية مع وجود لاعبين محترفين بهذا الشكل، لا أعتقد أنه سيكون هناك مدرب وطني".

وواصل: "الرأي العام الذي لا يقتنع بالمدير الفني الحالي لمنتخب مصر، يُحترم، لأنه ما دام يوجد إجماع فهو رأي صحيح، نحن نؤيد هذا، لكن يجب أن نعطي فرصة لسماع مبرر الإدارة الفنية وشكل التعاقد بين الاتحاد والمدرب، ولكن يتم هذا سريعًا".

وسيحسم اتحاد الكرة مصير فيتوريا خلال ساعات سواء بالاستمرار في منصبه، أو الاتفاق على رحيله خاصة في وجود شرط جزائي في عقده مع منتخب مصر.