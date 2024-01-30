معلق مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الانجليزية، عبر محركات البحث جوجل عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي الممتاز " البريميرليج " موسم 2023-2024.



معلق مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي؟



أسندت مهمة التعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نوتنجهام فورست عبر بي ان سبورتس 2 للمعلق محمد بركات.



موقف الفريقين من ترتيب الدوري الانجليزي؟



يحتل نادي آرسنال المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بينما يأتي نادي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2024.



متي موعد مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي؟



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره نادي نوتنجهام فورست مساء اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في الجولة 22 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات.



يستضيف ملعب سيتي غراوند المباراة المرتقبة بين نادي آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي الممتاز.

