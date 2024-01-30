نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يستقر على بديل الشناوي وصخرة الأهلي يتلقى عرضًا للأحتراف الخارجي ومفاجأة مدوية عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 30-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

عاجل.. رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف مفاجأة مدوية عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

تواصل ادارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، العمل على صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط الهجوم.

وتشهد تلك الصفقة العديد من الجولات الساخنة في المفاوضات بين الطرفين خلال المواسم السابقة والتي دائما تحمل مفاجأت غير متوقعة.

وتحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن مفاجأة كبرى لجماهير وعاشقي ريال مدريد، عن اقتراب وزيادة نسبة انتقال نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد هذا الموسم.

وأكد في تصريحات نشرها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو: " الاحتمال الآن يزيد عن 50٪ أن يوقع مبابي لريال مدريد هذا الموسم".

وأختتم: "هذا ليس إلا رأي ووجهة نظر شخصية، الأمر يعتمد على ريال مدريد، هم من سيقررون".

على جانب آخر، يحاول مسؤولو ريال مدريد تدعيم خط دفاع الميرنجي خلال الفترة الحالية بسبب الإصابات المتعددة التي تنال من نجوم الفريق.

كولر يستقر على بديل الشناوي

أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسؤولو القلعة الحمراء بالحارس الذي يرغب في ضمه لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع حارس مرمى خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتعويض المصاب محمد الشناوي والذي سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر لإصابته بخلع في الكتف.

وكان النادي الأهلي قد أنهى صفقة استعارة محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي حتى نهاية الموسم قبل الرجوع في إتمام الصفقة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن السويسري مارسيل كولر أخطر مسؤولو النادي برغبته في التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وأضاف المصدر بأن كولر يضع محمد بسام على رأس الحراس الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي الحالي رغم المطالبات بعودة علي لطفي.

وأشار المصدر إلى أن كولر لا يُمانع استعارة علي لطفي من نادي زد، لكنه أبلغ مسؤولو الأهلي بأنه سيكون الخيار الثاني حال عدم ضم محمد بسام.

صخرة الأهلي يتلقى عرضًا للأحتراف الخارجي

تلقى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عرضًا من نادي قطر القطري للتعاقد مع أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأرسل النادي القطري عرضًا رسميًا إلى نظيره الأهلي للحصول على خدمات مدافعه محمد عبد المنعم خلال يناير الجاري.

وبلغت قيمة العرض الذي أرسله النادي القطري إلى نظيره الأهلي لضم مدافعه الدولي مبلغ ٣ مليون دولار.

ولم يرد النادي الأهلي على العرض الذي وصل لنظيره القطري، لضم محمد عبد المنعم.

الجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم شارك مع منتخب مصر في جميع المباريات التي خاضها في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي ودعها الفراعنة من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام الكونغو بركلات الترجيح.