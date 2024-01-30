الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: كوت ديفوار تفرح أخيرا.. آس: باريس يضغط بقوة على ​مبابي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: كوت ديفوار تفرح أخيرا.. آس: باريس يضغط بقوة على ​مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 30-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 ليكيب

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تكتسور: " ​اولمبيك ليون​ ليس هو الفريق الذي يهبط "
كوت ديفوار تفرح اخيرا"
الحفلة قبل بدء العاب باريس

 لاجازيتا ديلو سبورت

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إيطاليا منبهرة بسحر ​يانيك سينر​.. الميلان يدخل على خط زيرزكي.. منافسة الانتر واليوفي ستكون حامية وطويلة

 آس

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باريس يضغط بقوة على ​مبابي​.. ريكي روبيو يعود..سينر و​الكاراز​ نجمان كبيران سيتفوقان على جيل التسعينات

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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