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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: كوت ديفوار تفرح أخيرا.. آس: باريس يضغط بقوة على مبابي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 30-01-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
ليكيب
تكتسور: " اولمبيك ليون ليس هو الفريق الذي يهبط "
كوت ديفوار تفرح اخيرا"
الحفلة قبل بدء العاب باريس
لاجازيتا ديلو سبورت
إيطاليا منبهرة بسحر يانيك سينر.. الميلان يدخل على خط زيرزكي.. منافسة الانتر واليوفي ستكون حامية وطويلة
آس
باريس يضغط بقوة على مبابي.. ريكي روبيو يعود..سينر والكاراز نجمان كبيران سيتفوقان على جيل التسعينات