نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليكيب: كوت ديفوار تفرح أخيرا.. آس: باريس يضغط بقوة على ​مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 30-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ليكيب



تكتسور: " ​اولمبيك ليون​ ليس هو الفريق الذي يهبط "

كوت ديفوار تفرح اخيرا"

الحفلة قبل بدء العاب باريس

لاجازيتا ديلو سبورت

إيطاليا منبهرة بسحر ​يانيك سينر​.. الميلان يدخل على خط زيرزكي.. منافسة الانتر واليوفي ستكون حامية وطويلة

آس



باريس يضغط بقوة على ​مبابي​.. ريكي روبيو يعود..سينر و​الكاراز​ نجمان كبيران سيتفوقان على جيل التسعينات