موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا .. تعرف على القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يخوض منتخب السعودية مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 على أرضية ملعب المدينة التعليمية بالدوحة ، ضمن منافسات دور السادس عشر من دوري المجموعة لبطولة كأس أمم آسي في نسختها الجديدة التي تحتضنها قطر

ويرغب لاعبو منتخب الأخضر تحقيق الفوز بهذه المباراة أمام كوريا الجنوبية لاسيما وأنها أحد أقوي المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة القارية، لاسيما وأن ضمن التأهل إلي دور الثامن من بطولة كأس أمم آسيا .

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا

تنطلق مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة مساءً المملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبيةفي كأس أمم آسيا