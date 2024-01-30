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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت في كأس آسيا

منافسة آسيوية بين Saudi Arabia vs South Korea اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، ستقام مباراة نهائي مبكر في كأس آسيا 2024 على ملعب المدينة التعليمية، حيث سيلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي في دور الـ16.

تأهل المنتخب السعودي إلى ثمن النهائي بعد تحقيق انتصارين على عمان وطاجيكستان، وتعادل مخيب للآمال أمام كوريا الجنوبية دون أهداف. بعد ذلك، أعلن المدرب روبيرتو مانشيني أن السعودية ليست مرشحة للفوز باللقب الذي يغيب عنها منذ التسعينيات.

من ناحية أخرى، كان تأهل كوريا الجنوبية مثيرًا للجدل، حيث حاول المدرب يورغن كلينسمان تجنب صدارة مجموعته لتجنب مواجهة المنتخب الياباني في وقت مبكر من البطولة، تم التقاط لقطات له وهو يبتسم عندما تعادلت ماليزيا، مما أدى إلى حصول منتخب كوريا الجنوبية على المركز الثاني في المجموعة.

ربما لم يكن القدر مواتيًا للمنتخب الألماني رغم تجنبه مواجهة اليابان، حيث سيواجه المنتخب السعودي القوي، وفي حال فوز أيًا منهما، سيلتقي مع أحد المرشحين البارزين للتتويج باللقب، منتخب أستراليا، في ربع النهائي في مباراة نهائية مبكرة.

تاريخ المواجهات بين السعودية وكوريا في كأس آسيا يعود إلى النسخة عام 2007، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي نسخة عام 2000 في لبنان، تمكن المنتخب السعودي من إقصاء "الشمشون" الكوري من نصف نهائي البطولة بعد الفوز بهدفين من توقيع طلال المشعل الشهير.

متى موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

ننتظر سويًا بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت منتخب السعودية يسعى بشدة لتحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدف التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس آسيا، يتميز المنتخب السعودي بأداء مميز طوال البطولة الحالية تحت قيادة المدرب مانشسيني، بينما يتولى المدرب الألماني يورجن كلينسمان قيادة منتخب كوريا الجنوبية، ويتمتع المنتخب بتواجد النجم هيونغ-مين سون لاعب توتنهام هوتسبير.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت

تقام مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير/كانون الثاني، على ملعب المدينة التعليمية. ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

بالتردد.. ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس أمم آسيا؟

في السعودية فقط، مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت يمكن متابعة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في دولة الإمارات، ستكون المشاهدة من خلال قناة أبوظبي الآسيوية،

فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق، بينما في بقية الوطن العربي، تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا، متابعة مباريات المنتخب السعودي عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

تردد القنوات:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كيف أشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا اليوم؟

لمتابعة مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية من خلال الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو حكم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في أمم آسيا؟

وفقًا لتقرير صحيفة "الرياضية" السعودية، تم تكليف الحكم الأوزبكي جيز تاتاشيف بإدارة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة آسيا، يبلغ تاتاشيف من العمر 40 عامًا وهو حكم دولي منذ عام 2015.

سبق له أن أدار مباراتين سابقتين للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، حيث حقق "الأخضر" الفوز على فيتنام والصين بنتائج 3-1 و3-2 على التوالي تحت إدارته.

أيضًا، شارك تاتاشيف كحكم رابع في المباراة الأخيرة بين السعودية وتايلاند في دور المجموعات في بطولة آسيا 2024، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

تشكيلة مباراة السعودية وتايلاند اليوم في آسيا

أولًا: تشكيل منتخب السعودية

حارس المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي

خط الوسط: محمد البريك - محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجعي - سعود عبدالحميد

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

ثانيًا: تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

جو هيون وو

لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

هيونغ مين سون - تشو غو سونغ

السعودية ضد كوريا الجنوبية.. ماذا يقول التاريخ؟

على مر السنين، تظهر الأرقام التاريخية أن السعودية تفوقت على كوريا الجنوبية في مبارياتهما المتعددة، خاصة في بطولات كأس آسيا.

في نسخة عام 1984 من كأس آسيا، تعادلت السعودية وكوريا الجنوبية بهدف لمثله في دور المجموعات. وفي تلك البطولة، حقق المنتخب السعودي لقبه الأول في البطولات القارية.

وتكررت المواجهة بين الفريقين في النهائي بطولة كأس آسيا عام 1988، حيث توج المنتخب السعودي باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.

وفي كأس آسيا 2000، فاز المنتخب السعودي على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 في نصف النهائي. وبعد 7 سنوات، انتهت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بالتعادل 1-1 في مرحلة المجموعات، في النسخة التي توج بها المنتخب العراقي.

بناءً على هذه الإحصائيات التاريخية، يظهر أن السعودية لديها تاريخ ناجح أمام كوريا الجنوبية، وقد يلعب هذا الأداء السابق دورًا في تعزيز ثقة المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.