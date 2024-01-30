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أحمد جودة - القاهرة - فاز الهلال السعودي على انتر ميامي الأميركي بنتيجة 4-3 في أولى مباريات بطولة كأس "موسم الرياض" لكرة القدم.

ماذا قدم ميسي أمام الهلال ؟

شهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأساسي، حيث قاد فريقه بأداء رائع على أرض الملعب. ساهم ميسي في خلق الفرص وتسجيل هدف وصناعة آخر قبل أن يتم استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة. وبعد خروجه، نجح الهلال في تسجيل هدف الفوز عبر البرازيلي مالكوم.

وفيما يلي بعض الإحصائيات حول أداء ميسي وفقًا لشبكة "ترانسفير ماركت" العالمية: