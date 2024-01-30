بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم في ثمن نهائي كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت

مواجهة آسيوية بين Saudi Arabia vs South Korea اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، يشهد دور الـ16 من مسابقة كأس آسيا 2023 مباراة مثيرة ومنتظرة بين منتخب السعودية ومنتخب كوريا الجنوبية، وهي مواجهة تعتبر محط أنظار عشاق كرة القدم في آسيا بأسرها وخاصة جماهير كل منتخب.

بعد أداء ممتاز في دور المجموعات، تأهل منتخب السعودية كواحد من المتصدرين لدور الـ16 برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية كوصيف في مجموعته برصيد 5 نقاط، مما يجعل هذه المواجهة أكثر تشويقًا وإثارة.

مباراة السعودية وكوريا الجنوبية ستشهد تنافسًا قويًا داخل الملعب وخارجه، حيث يتقدم كل منتخب بقيادة مدربين ذوي خبرة كبيرة. فالمنتخب السعودي يتولى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الحائز على لقب بطولة أوروبا مع منتخب إيطاليا، بينما يتولى المنتخب الكوري قيادته الفنية المدرب الألماني يورغن كلينسمان، الذي يتمتع بخبرة واسعة في عالم كرة القدم.

يتفوق منتخب السعودية على كوريا الجنوبية في مواجهاتهم السابقة، حيث فاز الأخضر في 7 مباريات من إجمالي 16 مواجهة، بينما انتصر منتخب كوريا الجنوبية في 4 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

منتخب السعودية يعتبر ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس آسيا، حيث تمكن من الفوز بالبطولة 3 مرات، ويتطلع إلى تحقيق اللقب للمرة الرابعة في هذه النسخة. وبالرغم من التفوق التاريخي للسعودية على كوريا الجنوبية، إلا أن المباريات القادمة تعد دائمًا بالمزيد من التحدي والإثارة، ويبقى العالم الرياضي في انتظار ما ستسفر عنه هذه المواجهة المرتقبة.

متى موعد وتوقيت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

من المقرر أن تشهد الملاعب الآسيوية مباراة مرتقبة ومثيرة تجمع بين بث مباشر مباراة المنتخب السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية يلا شوت، وذلك في مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير/ كانون الثاني. ستقام هذه المباراة الحاسمة على أرضية ملعب المدينة التعليمية، حيث يترقبها عشاق كرة القدم في العالم العربي وآسيا بشغف وحماس.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت

وتنطلق صافرة مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير/كانون الثاني، على ملعب المدينة التعليمية. ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس أمم آسيا؟

لمتابعة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في بطولة كأس آسيا 2023، يمكن للمشاهدين استخدام القنوات المختلفة حسب الدولة التي يتواجدون فيها. في المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة المباراة عبر القنوات المشفرة التابعة لشبكة SSC، بينما يمكن للمشاهدين في الإمارات متابعة اللقاء على قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية.

أما في العراق، فستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة بث المباراة على الهواء مباشرة. وبالنسبة لبقية دول الوطن العربي، فإن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" تحمل حقوق البث الحصرية لبطولة كأس آسيا 2023، مما يعني أنه يمكن للمشتركين في باقة قنوات "بي إن سبورتس" الاشتراك لمتابعة المباراة وجميع مباريات البطولة.

من خلال الاشتراك في عرض بطولة كأس آسيا، يمكن للمشجعين متابعة مباريات المنتخب السعودي وغيرها من المباريات عبر قنوات "بي إن سبورتس" الآسيوية، مما يتيح لهم فرصة استمتاع بتجربة مشاهدة عالية الجودة وبث مباشر لأحداث البطولة مباشرة من الملعب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أسيا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت من خلال الاشتراك في تطبيق TOD الخاص بقناة بي إن، وخدمة شاهد VIP الناقلة للقنوات السعودية، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.

من هو معلق مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

عندما يتعلق الأمر بالتعليق الصوتي على مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا 2023، يُقدم مشاهدو الرياضة خيارات متعددة للاستماع إلى التعليق الحي والمثير. في المملكة العربية السعودية، يمكن للجماهير الاستماع إلى تعليق المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي عبر شبكة القنوات السعودية.

أما عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فيتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة التعليق على المباراة، مما يضيف للمشاهدة الرياضية جوًا من التشويق والحماس.

هذه الخيارات المتعددة تتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بالمباراة بأسلوب يناسب تفضيلاتهم الشخصية، سواء كانوا يفضلون التعليق الحماسي لفهد العتيبي أو التعليق المميز لعصام الشوالي. سواء كانوا في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يمكنهم الاستماع إلى المباراة بواسطة القنوات المحلية أو من خلال باقة قنوات "بي إن سبورتس"، مما يضمن لهم تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة للحدث الرياضي.

تشكيلة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في آسيا

أولًا: تشكيل منتخب السعودية

حارس المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي

خط الوسط: محمد البريك - محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجعي - سعود عبدالحميد

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

ثانيًا: تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

جو هيون وو

لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

هيونغ مين سون - تشو غو سونغ

السعودية ضد كوريا الجنوبية.. تاريخ حافل من المواجهات

مواجهة المنتخب السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا تعتبر من أبرز المباريات المثيرة والمرتقبة في تاريخ الكرة الآسيوية. تاريخيًا، فإن كلا المنتخبين قد واجها بعضهما البعض في عدة مناسبات في مسابقة كأس آسيا، مما أضاف بعدًا من التوتر والإثارة لهذه المواجهات.

في بطولة كأس آسيا لكرة القدم عام 1984 التي أقيمت في سنغافورة، تعادل المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في مرحلة دور المجموعات بنتيجة (1-1). ورغم التعادل، إلا أن المنتخب السعودي تمكن من الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد ذلك، وهو إنجاز تاريخي للكرة السعودية.

وفي البطولة التالية في عام 1988، وصل المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية إلى المباراة النهائية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي، ونجح الأخضر في الفوز بالركلات الترجيحية (4-3)، محققًا لقبه الثاني في البطولة.

تواصلت المواجهات النارية بين الفريقين في النسخ التالية للبطولة أيضًا. في بطولة كأس آسيا عام 2000، تمكن المنتخب السعودي من الفوز على كوريا الجنوبية في نصف النهائي بنتيجة (2-1)، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام اليابان. وفي النسخة التالية من البطولة في عام 2007، تعادل الفريقان (1-1) في دور المجموعات، ووصل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لكنه خسر أمام العراق (1-0).

إن تاريخ المواجهات بين المنتخبين يبرز الندية والتنافس الشديد بينهما، ويظهر أنهما يمتلكان سجلًا حافلًا من المباريات المثيرة واللحظات الرائعة في تاريخ بطولة كأس آسيا. وبالنظر إلى تاريخ المواجهات السابقة، يتوقع الجمهور بشغف مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، ويأملون في مواصلة الأخضر تقديم العروض المميزة والتألق في المسابقة القارية.