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أحمد جودة - القاهرة -

عدد أحمد رضوان لاعب النادي الأهلي السابق، خطايا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بعد الخروج المهين لمنتخبنا الوطني من دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، على يد نظيره المنتخب الكونغولي الأول من أمس الأحد بضربات الجزاء الترجيحية.

أحمد رضوان يُعدد خطايا روي فيتوريا والجبلاية

وقال رضوان السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "روي فيتوريا ليس المدرب الأفضل أو الأصلح لقيادة منتخب مصر، والتعاقد معه من البداية خطأ لكن توسمنا فيه الخير".

وأضاف لاعب الأهلي: "خطايا روي فيتوريا بدأت من ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي، وضرب بقرارات نادي الزمالك التربوية عرض الحائط، كان لا بد من أن يستمع ويستجيب روي فيتوريا للزمالك، خاصة وأن هناك قرارات تأديبية كان لا بد تطبيقها".

وأضاف أحمد رضوان: "هناك عوار كبير خاصة وأن ليس هناك مدير فني للجبلاية، يقوم بترشيح المدربين المميزين لتدريب المنتخبات المختلفة، والتعاقد مع روي فيتوريا جاء بمحض الصدفة، وحازم إمام من جلبه عليه تحمل المسئولية".