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أحمد جودة - القاهرة -

أيد أحمد رضوان لاعب النادي الأهلي السابق، قرار مسؤولي المارد الأحمر بالتراجع عن التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، بعد ظهوره بشكل متراجع خلال مباراة الكونغو الأخيرة.

أحمد رضوان: لست مع انضمام أبو جبل للأهلي.. ومصطفى شوبير محتاج فرصة

وقال رضوان، خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "إذا كان الأهلي يريد ضم محمد أبو جبل، كان لا بد ضمه عقب بطولة إفريقيا الماضية، أو بعد رحيله من نادي الزمالك قبل الانضمام للبنك الأهلي".

وأشار نجم الأهلي السابق: "بالطبع الأهلي سيفقد محمد الشناوي لفترة طويلة، ولكن هناك مصطفى شوبير يستطيع أن يشارك، ولا بد من أن يحصل على فرصة كاملة في المشاركة، مصطفى محتاج فرصة واحدة لإثبات نفسه، وهناك أيضا حمزة علاء من الحراس الواعدين، ولا بد من أن يشارك خاصة وأنه سيمثل منتخب مصر في الأولمبياد".

