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أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمود أبو رجيلة نجم نادي الزمالك السابق حزنه الشديد، على وداع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ 16 من البطولة على يد المنتخب الكونغولي، الأول من أمس الأحد بضربات الجزاء الترجيحية.

محمود أبو رجيلة: أنا ببكي على حال منتخب مصر بالدموع

وقال أبو رجيلة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "حزين جدا لما يتعرض له منتخب مصر مؤخرا، هناك حالة لامبالاة من بعض اللاعبين".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "لا أعرف ما يحدث لمنتخب مصر.. أنا بقعد اعيط بالدموع 5 ساعات، ببكي على حال منتخبنا وما وصل إليه".

