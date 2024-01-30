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أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي الأسبق، أن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، يتحمل جزء من خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

طارق سليمان يزيح الستار عن خطأ فادح ارتكبه أبو جبل وكشفته "الزجاجة"

وقال طارق سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أبو جبل لا يتحمل الخروج وحده لكن يتحمل جزء كبير من ذلك، وألوم عليه على طريقه تعامله مع ركلات الترجيح، محمد أبو جبل ظهر متوتر وواقف بشكل خاطئ في مرماه".

وأضاف مدرب حراس الأهلي الأسبق: "استراتيجية تعامل أبو جبل مع ركلات الجزاء خاطئة، واختراع الزجاجة خذل أبو جبل، ما أظهرته الزجابة أن مدربه حدد له الزاوية الخاصة باللاعب رقم 7، والذي ظهر إلى جوار رقمه حرف L وهو ما يعني أن اللاعب يصوب جهة اليسار، إلا أن المفاجأة أن أبو جبل لم يلتزم بالتعليمات وقرر التصدي في الزاوية اليمنى أيضا".