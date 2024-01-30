نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضمام حسين فيصل إلى المصري.. اتفاق نهائي وجلسة توقيع العقود اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب حسين فيصل، لاعب نادي سموحة، من الانضمام إلى النادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز صفوف القلعة الخضراء.

اكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري للفجر الرياضي أن قد تم الاتفاق بين الناديين على كافة الشروط والاجراءات لانتقال حسين فيصل للفريق البورسعيدي.

انضمام حسين فيصل إلى المصري.. اتفاق نهائي وجلسة توقيع العقود اليوم

أضاف:" ان انتقال حسين فيصل إلى المصري في وقت يتزامن مع انتهاء عقده مع نادي سموحة في نهاية الموسم الحالي.

وأشار: " أن هناك جلسة ستعقد اليوم، تجمع مسؤولي الناديين لتوقيع العقود وإنهاء إجراءات صفقة انتقال حسين فيصل بشكل نهائي.

تميز أداء حسين فيصل في الدوري وكأس مصر والرابطة بمشاركة قوية، حيث لعب 83 مباراة، منها 55 كأساسي، سجل 9 أهداف وصنع 5 أسيست. وعلى صعيد المنتخب، شارك في 4 مباريات، سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

