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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس التعاقد مع عمر وائل لاعب نادي بيلينينسش البرتغالي في الانتقالات الشتوية الحالية.

مودرن فيوتشر يعلن التعاقد مع عمر وائل في الانتقالات الشتوية الحالية

ويأتي ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين خلال الميركاتو الشتوي الحالي استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

ويسعى مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر التعاقد مع صفقات أخري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

يواصل نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

موعد مباراه مودرن فيوتشر القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير القادم.