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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر

مواجهة آسيوية بين Saudi Arabia - South Korea اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر في كأس آسيا، ستكون المواجهة المنتظرة بين السعودية وكوريا الجنوبية محط أنظار الجماهير يوم الثلاثاء، حيث ستقام على استاد المدينة التعليمية في قطر ضمن مباريات ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم الحالية.

يتصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين على عمان وقيرغيزستان بنتيجة 2-1 و2-0 على التوالي، وتعادل سلبيًا أمام تايلاند. وتمكن الفريق من تسجيل 4 أهداف واستقبال هدف واحد فقط في الدور الأول.

يأمل المنتخب السعودي في تخطي عقبة ثمن النهائي، بعد أن فشل في الوصول إلى ربع النهائي في النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في الإمارات عام 2019، حيث خسر أمام المنتخب الياباني بهدف نظيف.

يتطلع منتخب الأخضر إلى تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه السابق على كوريا الجنوبية، وبذلك يسعى للتأهل إلى مرحلة الربع النهائي ومواصلة مشواره في البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2024؟

إذا كنت تبحث عن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت فتمتلك قناة بي إن سبورتس القطرية حقوق البث الحصري لمباريات كأس آسيا الحالية التي تستضيفها قطر، وستتم عرض المباراة على ثلاث قنوات، بما في ذلك قناة تذيع اللقاء باللغة الإنجليزية. أما بالنسبة للمشاهدين في المملكة العربية السعودية، فسيتم بث المباراة على قناة SSC Sports.

وفيما يلي بعض القنوات المشتركة في نقل المباراة:

قناة SSC1 HD.

قناة الرابعة العراقية (Al-Rabiaa Iraq).

قناة بي إن آسيان كأس 1 (beIN ASIAN CUP 1).

قناة بي إن آسيان كأس 2 (beIN ASIAN CUP 2).

قناة بي إن آسيان كأس 3 (beIN ASIAN CUP 3).

قناة الكأس إكسترا واحد HD (Alkass EXTRA One HD).

قناة الكأس إكسترا اثنين HD (Alkass EXTRA TWO HD).

قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 (Abu Dhabi Sports Asia 1).

يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمباراة على هذه القنوات ومتابعة أحداث البطولة في كأس آسيا 2024.

ما موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية في أمم آسيا 2024؟

يتجدد معكم اللقا في بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت في مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 في يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024.

بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت

ستقام المواجهة المثيرة بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أين يمكنني مشاهد البث المباشر لمباراة اللسعودية وكوريا الجنوبية اليوم عبر الإنترنت؟

ويُمكنك مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يوتيوب من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو من داخل السعودية عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.

أزمة تذاكر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

سبق للجنة المنظمة للمباراة أن أعلنت عن أسعار تذاكر اللقاء وتم تقسيمها إلى فئات تسعيرية على النحو التالي: الفئة الأولى بسعر 60 ريال قطري، الفئة الثانية بسعر 45 ريال قطري، والفئة الثالثة بسعر 25 ريال قطري.

وتم تلاشي توافر تذاكر الفئة الأولى على المنصة الرسمية لحجز التذاكر، وارتفع سعرها إلى نحو 970 ريال قطري نتيجة عدم توافرها واحتكارها من قبل بعض الأفراد على الأسواق الخارجية.

ما هو ملعب مباراة المنتخب السعودي اليوم؟

في المباراة المقبلة، سيلعب المنتخب السعودي ضد منتخب كوريا الجنوبية على ملعب المدينة التعليمية يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير. في نفس اليوم، سيلتقي المنتخب التايلاندي مع منتخب أوزبكستان.

تشكيل المنتخب السعودي اليوم

الحارس أحمد الكسار سعود. رباعي الدفاع عبدالحميد، على البليهي، حسان تمبكتي، على لاجامي. ثلاثي الوسط عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري. مثلث الهجوم سالم الدوسري، فراس البريكان، سامي النجعي.

تشكيل كوريا الجنوبية ضد السعودية اليوم

حراسة المرمى سيونغ غيو كيم خط الدفاع يونغ وو سيول - سيونغ هيون يونغ - كيم مين جاي - كي لي جي خط الوسط كانغ إن لي - يونغ وو بارك - إن بيوم هوانغ - جاي لي سونغ خط الهجوم هيونغ مين سون - هوانغ هي تشان

تاريخ مواجهات السعودية وكوريا الجنوبية

ستكون المباراة المقبلة هي الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة كأس آسيا، ولكن التفوق يميل لصالح المنتخب السعودي الملقب بـ "الأخضر".

الأخضر يتفوق في آسيا:

تعتبر مباريات كأس آسيا بمثابة عقدة تواجه كوريا الجنوبية عندما يلعبون أمام السعودية، التي تعتبر ثاني أكثر منتخب حقق اللقب في تاريخ البطولة بثلاثة ألقاب.

تعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى دور المجموعات في نسخة عام 1984، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

في النسخة التالية التي أقيمت عام 1988، توج المنتخب السعودي بلقب البطولة بعدما تغلب على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-3.

وفي نصف نهائي كأس آسيا 2000، نجح "الأخضر" في الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1.

تعود آخر مواجهة جمعت الفريقين إلى دور المجموعات في نسخة 2007، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.