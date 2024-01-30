نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي لطفي يثير الجدل بشأن انتقاله إلى الأهلي.. شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اثار علي لطفي حارس مرمى زد حاليا، والاهلي سابقا، الجدل على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للمار الأحمر مرة أخرى، وذلك لنهاية الموسم على سبيل الإعارة لتعويض غياب الشناوي بعدما تعرض للإصابة.



وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البحث عن حارس مرمى بديل الشناوي عقب تعرضه للإصابة أثناء تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وكان هناك ثلاث حراس على طاولة الأهلي وهم، ابو جبل، وعلي لطفي، محمد بسام.

ونشر الحارس علي لطفي ستوري عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إنستجرام، صورة لساعة رمليه مع ايموشن الترقب، وهو ما أثار الجدل حول شكوك عودته للمارد الأحمر مرة أخرى.



وكان النادي الأهلي قد أتمم الاتفاق مع حارس مرمى البنك الاهلي أبو جبل، وكان يتبقى الرتوش الأخيرة للاعلان عن الصفقة ولكن عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وكان من ضمن اسباب خروج الفراعنه من البطولة بعدما أهدر ركلة الجزاء وفشل في التصدي بركلات الكونغو الديمقراطية، ترددت الأقاويل حول تراجع الأهلي عن الصفقة وعدم التعاقد معه.

