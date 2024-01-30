نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة "فاشل" ولا بد من رحيله ويسير بمبدأ " الصمت لغة العظماء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا بد أن يقدم استقالته من إدارة الكرة المصرية ولا يستحق البقاء بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" اتحاد الكرة يسير بمبدأ الصمت لغة العظماء، وللأسف لا يوجد أى رد منهم رغم خروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومن دور الـ 16، من قبل عندما كنا موجودين فى اتحاد الكرة عام 2019 وخرجنا أمام جنوب إفريقيا رحلنا عن الاتحاد لأننا فشلنا فى البطولة، لماذا مجلس جمال علام لم يقدم استقالته.

وأضاف:" اتحاد الكرة لم يقدم شئ للكرة المصرية خلال الفترة الماضية ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية ودعنا من دور ال 16، وكان عليهم تقديم الاستقالة بعد الفشل ولكن صامتين.

ويذكر أن منتخب مصر خسر أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح.

