نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل الدحدوح يظهر برفقة تيشيرت النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة للإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح برفقة تيشيرت النادي الأهلي مع الناقد الرياضي شريف عبد القادر، ومنذ انتشارها نالت العديد من إعجاب الجماهير لما يمتلكه الإعلامي من شعبية كبيرة حققها لما رصده من اخبار لشعب غزة أثناء الاحتلال الإسرائيلي عليها.

رحلة علاج وائل الدحدوح بعد تعرضه للإصابة

وكان الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح قد تعرض للإصابة في يده اليمنى منتصف شهر ديسمبر الماضي، وذلك خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، الذي أدى لاستشهاد زميله المصور سامر أبو دقة، حيث تمكن من الخروج من غزة إلى مصر، ومنها إلى قطر من أجل تلقى العلاج.

ونشر الدحدوح، فيديو له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صباح اليوم الثلاثاء قائلا:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتجهز لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في يدي اليمنى".



واختتم: "وأرجو من كل المحبين في قطاع غزة والضفة والقدس وكافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وأحبابنا في الأمتين العربية والإسلامية بأن يدعوا لنا دعوة بظهر الغيب لعلنا نراكم بعد إجرائها بنجاح بخير وسلام ومحبة".

