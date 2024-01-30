نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يُنهي رسميًا أول صفقاته الجديدة مقابل 20 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بشأن صفقة محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش.

تعاقد الزمالك مع محمد شحاتة

وعقد رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك منذ قليل جلسة مع إدارة طلائع الجيش بشأن إتمام صفقة انتقال محمد شحاتة لصفوف القلعة البيضاء.

وتوصل رامي نصوحي لاتفاق مع مسؤولي طلائع الجيش بشأن إتمام صفقة محمد شحاتة مقابل 20 مليون جنيه على أربع دفعات.

وتسلم نادي الزمالك رسميًا منذ قليل الاستغناء الخاص بمحمد شحاتة من نادي طلائع الجيش، ليتم قيده بقائمة الفريق الأبيض.

من الجدير بالذكر أن محمد شحاتة كان قد وقع على عقود الانتقال للزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف تبدأ من الموسم الجاري.

ويعد محمد شحاتة من أبرز اللاعبين الصاعدين في دوري نايل حيث يشغل مركز لاعب وسط مدافع بالإضافة لمشاركته أساسيا في تشكيل المنتخب الأولمبي الذي يستعد للأولمبياد المقبلة في باريس.

